सरकार किसानों को फ्री देगी हाइब्रिड सब्जियों के बीज, बढ़ेगा उत्पादन

Submitted by:

किसानों में सब्जी उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए सरकार पहली बार किसानों को सब्जियां उगाने के लिए हाइब्रिड सब्जियों के बीज वितरित करेगी। इसमें जायद, रबी और खरीफ तीनों सीजन के लिए बीज दिया जाएगा।

Government will give free seeds of hybrid vegetables to farmers