सामूहिक विवाह समारोह में शादी रचाने पर सरकार देगी 15 हजार रुपए

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना- 2021

नागौर. राज्य में विवाह समारोहों में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 13 जुलाई 2021 से लागू की गई है। इस योजना का एक उद्देश्य बाल विवाह को रोकना भी है।

Government will give rs15000 on marriage in mass marriage ceremony