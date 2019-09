नागौर के गोविंद और मेड़ता के सुरेश का ‘बीस्पोक टेलेंट हंट’ के दूसरे राउंड में सलेक्शन

Govind and Suresh of Nagaur second round of 'Bespoke Talent Hunt' 28 सितम्बर को जयपुर में दूसरा राउंड इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड क्युलिनरी स्टडीज (आईएचएमसीएस) में आयोजित होगा