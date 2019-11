नागौर की शेष रही ग्राम पंचायतों में ग्रामोत्थान शिविर 4 नवम्बर से, जानिए कब कहां लगेगा शिविर

Gramothan camp in remaining gram panchayats of Nagaur from November 4

नागौर. महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरों के अंतर्गत फॉलोअप शिविरों और खींवसर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण शेष रही ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन 4 से 8 नवम्बर तक किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरों के दौरान इन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़े जनकल्याणकारी कार्य सम्पन्न करवाए जाएंगे। शिविरों का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा।

शिविरों में ये होंगे काम

सीईओ चौधरी ने बताया कि शिविरों के दौरान सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में चारागह, सामुदायिक जलाशयों, श्मशान एवं कब्रिस्तान, खेल मैदानों का विकास और ग्रामीण सडक़ों की मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार निर्माण तथा नाली निर्माण के कार्य स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन शिविरों में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि से आवासीय भूखण्ड का आवंटन एवं पट्टे भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों की समस्याओं के निराकरण, पात्र व्यक्तियों का चयन कर ई-मित्र अथवा राजीव गांधी केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी करवाए जा सकेंगे। श्रमिक कार्ड तथा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए भी पंजीकरण करवाए जा सकेंगे। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ग्राम पंचायतों में महिला शक्ति समूहों का गठन भी किया जा रहा है।

सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वरीयता सूची में शामिल शेष रहे भूखण्डहीन परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी इन शिविरों में की जाएगी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा पात्र स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन तैयार करवाने के साथ-साथ स्वीकृत ऋणों का वितरण भी इन शिविरों में किया जाएगा।

शेष रही पंचायतों में शिविरों का तारीखवार कार्यक्रम