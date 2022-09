मौसम के बिगड़े रंग में चला गया करोड़ों का हरा सोना...!

Nagaur. बेमौसम बरसात के साथ खराब हवाएं उड़ा ले गई काश्तकारों का हरा सोना

-ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर उपज को लेकर उत्सव के माहौल में जुटे किसानों की मेहनत पर बिगड़े मौसम ने फेरा पानी

-पंद्रह हजार से ज्यादा काश्तकारों ने ऑनलाइन की खराबा की शिकायत

-अब तक करीत सात हजार किसानों की फसलों का किया गया सर्वे

- सर्वे के बीच किसानों की शिकायत कि टोल फ्री नंबर पर फोन करने के बाद भी क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं सर्वे के लिए

The bad weather turned water on the hard work of the farmers engaged in a festive atmosphere for better yield in rural areas