जिले के खनिज क्षेत्रों में खनन स्थलों के आसपास से हरियाली गायब

Nagaur. खनन स्थलों पर खनन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में पौधे आदि लगाकर हरियाली लगाने का है प्रावधान

-खनिज विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से हरियाली के अभाव में जिले के खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र तेजी से मरुभूमि में हो रहे तब्दील, पर्यावरण का बढ़ा संकट

Greenery missing from around the mining sites in the mineral areas of the district