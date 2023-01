चालीस हजार में समूहों को मिल जाती थी आपूर्ति की स्वीकृति

Nagaur. समूहों की स्वीकृति नहीं होने के बाद भी तीन साल तक का करा दिया था पूरा भुगतान

एमओयू की एक साथ 22 पत्रावलियां मिली थी आरोपी ठेकेदार हरि सिंह के घर से

महिला पर्यवेक्षक से कहा जाता था कि कह देना मैडम का कि मेरा समूह है यह

बिना पोषाहार आपूर्ति के भी पोषाहार की आपूर्ति दर्शाने के लिए आफिस पहुंचता था ठेकेदार व उसका कारिंदा

Groups used to get approval for supply in forty thousand