Video : मूंग से मोह भंग, ग्वार से लगाया दिल, बढ़ी एमएसपी भी नहीं लुभा पाई

जिले में ग्वार की लक्ष्य से दुगुनी खेती, जबकि मूंग की लक्ष्य से डेढ़ लाख हैक्टेयर कम हुई बुआई

- मूंग के बाजार में कम भाव व बारिश में जल्दी खराब होने के चलते किसानों ने बुआई में दिखाई उदासीनता

- गत वर्ष जीरा के स्थान पर सरसों की बम्पर खेती करने के बाद अब खरीफ में ग्वार पर ध्यान

नागौर. केन्द्र सरकार ने इस बार भले ही मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 7750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, लेकिन नागौर जिले में किसानों का मूंग से मोह भंग होने लगा है। इस बार समय पर बारिश होने के बावजूद जिले में लक्ष्य की तुलना में मूंग की बुआई का रकबा डेढ़ लाख हैक्टेयर कम रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने ग्वार की रिकॉर्ड तोड़ बुआई की है। कृषि विभाग ने इस बार जहां ग्वार की बुआई का लक्ष्य 90 हजार हैक्टेयर रखा, वहां किसानों ने 2.12 लाख हैक्टेयर से अधिक बुआई की है।

Guar cultivation in the Nagaur district doubled from the target