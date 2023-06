VIDEO...बरसाती सीजन में हरियाली का रंग बिखेरने के लिए नर्सरियों में अमरूद, आंवला व नीम हैं तैयार

नागौर. जिले में इस वर्ष 24 लाख 50 हजार पौधों का वितरण किया जाएगा। जिले की 11 नर्सरियों में निर्धारित लक्ष्य में पौधों को विकसित करने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

Guava, amla and neem are ready in the nurseries to spread the color of greenery in the rainy season