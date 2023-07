हैण्डटूल्स उद्योग को सरकारी हैण्ड के सहारे की जरूरत

नागौर के हजारों लोगों के रोजगार का जरिया है हैण्ड टूल्स उद्योग

आजादी के समय से देशभर में प्रसिद्ध है नागौर का हैण्ड टूल्स

- मुल्तान से आए मुल्तानी लौहारों ने शुरू किया था काम, आज ले चुका है लघु उद्योग का रूप

- पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती है कारखानों में काम

Hand tools industry is the source of employment for thousands of people of Nagaur