नागौर के हजारों लोगों के रोजगार का जरिया है हैण्ड टूल्स उद्योग

- आजादी के समय से देशभर में प्रसिद्ध है नागौर का हैण्ड टूल्स

- मुल्तान से आए मुल्तानी लौहारों ने शुरू किया था काम, आज ले चुका है लघु उद्योग का रूप

- पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती है कारखानों में काम

नागौर. देशभर में अपनी विशेष पहचान रखने वाले नागौर के हैण्ड टूल्स (हस्त-औजार) उद्योग से नागौर के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हैण्ड टूल्स उद्योग में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं। मुल्तानी लौहार समाज की महिलाएं न केवल हैण्ड टूल्स बनाने में हाथ से काम कर रही हैं, बल्कि समय के साथ आए बदलाव के चलते मशीनें भी चलाने लगी हैं। लौहारपुरा क्षेत्र में महिलाएं ग्राइण्डर, ड्रील सहित अन्य मशीनें चलाकर हैण्ड टूल्स बना रही हैं। हैण्ड टूल्स उद्योग को बढ़ावा देने के साथ इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रीको ने भी गोगेलाव में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 105 भूखण्ड आरक्षित किए हैं, जो केवल हैण्ड टूल्स उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में इस उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज भारत में नागौर के हैण्ड टूल्स की इतनी अधिक डिमांड है कि जो भी माल तैयार किया जाता है, उसकी खपत भारत में ही हो जाती है। इसलिए रोजगार की काफी संभावनाएं हैं।

Hand tools industry is the source of employment for thousands of people of Nagaur