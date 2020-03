सांसद हनुमान बेनीवाल की अभिनव पहल : वेंटिलेटर व जरूरी चिकित्सा सामग्री के लिए स्वीकृत की 50 लाख की राशि

MP Hanuman Beniwal sanctioned 50 lakh for ventilator and necessary medical supplies, जनप्रतिनिधियों से अपील- जिले में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए हो व्यक्तिगत प्रयास