नागौर के डेगाना, परबतसर व डीडवाना में भारी बरसात से बाढ़ के हालात, पुलिस की बोलेरो फंसी

Heavy rains in Degana, Parbatsar and Didwana of Nagaur, Police Bolero stuck, जिले में 17 अगस्त तक हो गई औसत से अधिक बारिश, 369 एम एम है औसत बारिश, जिले में अब तक 390 एमएम से अधिक बरसात, गत वर्ष 16 अगस्त तक हुई थी 272 एमएम बारिश