दिव्यांगों व बुजुर्गों की पीड़ा पर हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक सहित प्रदेश के 24 बैंकों को दिया नोटिस

High court gave notice to 24 banks of the state including the Reserve Bank, राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर आकर्षित किया था ध्यान