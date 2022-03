नागौर में शहीदों की माताओं एवं वीरांगनाओं के लिए पत्रिका ने किया ये बड़ा कार्यक्रम, पढि़ए पूरी रिपोर्ट

राजस्थान पत्रिका की ओर से रामजस धारणिया ट्रक्स एवं श्याम इंडस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित किया गया सम्मान समारोह

नागौर. 'नारी पृथ्वी है, जगत है, नारी जीवन की धुरी है, नारी बिन इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, नारी का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, नारी के जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता।' इसी सोच के साथ मंगलवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से शहीदों की माताओं एवं वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रामजस धारणिया ट्रक्स एवं श्याम इंड्स्ट्रीज के भींयाराम जाणी के सहयोग से शहर के बीकानेर रोड रीको औद्योगित क्षेत्र में िस्थत फूड कोर्ट होटल में आयोजित सम्मान समारोह में जब शहीद अर्जुनराम की माता भंवरीदेवी का सम्मान करने के लिए मंच पर बुलाया तो गाना बजने लगा 'मैं मरता था जिस मुखड़े पर कभी उसका उजाला कम न हो, ओ माई मेरी, क्या फिकर तुझे, क्यों तेरी आंख से दरिया बहता है, तू तो कहती थी तेरा चांद हूं मैं...।' इस पर भंवरीदेवी के आंखों से आंसू निकल आए, एकबारगी माहौल गमगीन हो गया, मंच पर एवं कार्यक्रम में उपिस्थत हर किसी की आंखे नम हो गई। वहीं दूसरी तरफ पत्रिका द्वारा आयोजित अनूठे कार्यक्रम की न केवल शहीदों के परिजनों ने बल्कि कार्यक्रम में शामिल हर किसी ने सराहना की।

Honor ceremony organized for the mothers and wives of martyrs