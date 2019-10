एसीबी प्रकरणों में धूमिल हो रही न्याय की उम्मीद

Hope of justice is getting bleak in ACB cases नागौर. भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे धकेलने व हाउसिंग बोर्ड से राहत की उम्मीद लगाए बैठे उन सैकड़ों लोगों की उम्मीदों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पानी फेर दिया है। एसीबी की धीमी जांच प्रक्रिया के सामने कछुआ चाल भी तेज साबित हो रही है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के उन सैकड़ों आवंटियों की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। अब तो एसीबी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब मकानों के नमूनों की जांच में निम्न गुणवत्ता साबित हो चुकी है और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर दर्ज मामलों में जब अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे तो आम जन की ओर से दर्ज करवाए गए मामलों में न्याय की उम्मीद करना बेमानी है।

यही हाल जिला मुख्यालय के जेएलएन राजकीय अस्पताल की मदर-चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) विंग के भवन के हैं। घटिया निर्माण सामग्री के चलते आए दिन छत का प्लास्टर गिरने व दरारें आने की घटनाएं होती हैं। तत्कालीन कलक्टर कुमारपाल गौतम के पत्र पर एसीबी में दर्ज परिवाद के बाद सितम्बर 2018 में नमूने भी लिए गए, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में है।

बड़ा सवाल - आवंटियों को कैसे मिलेगी राहत

गौरतलब है कि नागौर शहर के बालवा रोड स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी में 2 हजार से अधिक मकान हाउसिंग बोर्ड ने बनवाए हैं। मकानों के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता व किए गए भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी में तीन प्रकरण दर्ज हैं। एक प्रकरण जुलाई 2014 में दर्ज हुआ था, जबकि दो प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री राजे के निर्देश पर 29 अक्टूबर 2015 को नमूने लेने के बाद दिसम्बर 2017 में दर्ज किए थे। हालांकि एसीबी की कार्यशैली का अंदाजा उसी दिन हो गया था, जब अधिकारियों ने प्रदेश के मुखिया के निर्देश के बावजूद 2 दो साल मामले दर्ज किए, लेकिन जब मामले दर्ज हुए तो लोगों को एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी। एक मामले को पांच साल से अधिक समय हो गया है, जबकि दो मामलों की फाइलें दो साल से कार्यालयों में धूल फांक रही है। अधिकारियों का एक ही जवाब है कि जांच चल रही है, जबकि बड़ा सवाल यह है कि यदि 10 या 15 साल बाद आपने किसी को दोषी ठहराकर जेल भिजवा भी दिया तो आवंटियों को क्या राहत मिलेगी?

छह साल से चल रहा है 105 मकानों का मामला

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घटिया निर्माण का एक अन्य मामला पिछले छह साल से एसीबी में चल रहा है। फरवरी 2013 में आवासन मंडल के मकानों में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आने पर एसीबी ने सेक्टर एक व 4 से 105 मकानों के सैम्पल लिए थे। हालांकि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ करीब डेढ़ साल बाद जुलाई 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के पांच साल बाद भी चालान पेश नहीं हो पाया है।

गहनता से जांच में लगता है समय

दरअसल, एसीबी में दर्ज मामलों की जांच के दौरान हर पहलू पर गहनता से होती है, इसलिए समय अधिक लगता है। वैसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जुड़े प्रकरणों की जांच अंतिम चरण में है, जल्द जांच पूरी कर देंगे।

रमेश मौर्य, एएसपी, एसीबी, नागौर

जांच में तेजी लाएंगे

नागौर के जिन प्रकरणों की आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पता करवाता हूं कि जांच में देरी क्यों हो रही है। यदि प्रकरणों की जांच लम्बे समय से लम्बित है तो स्पीडअप करवाएंगे।

- दिनेश एमएन, आईजीपी, एसीबी, जयपुर