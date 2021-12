जरूरी की बजाए ‘गैर जरूरी’ कामों में हाउसिंग बोर्ड का ‘इंटरेस्ट’ ज्यादा

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के हौसले बुलंद

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी में एक मामला 9 साल से तो दो मामले 6 साल से लम्बित

Housing Board's 'interest' more in 'non-essential' work than in essential