VIDEO...प्रदेश के 12 हजार कर्मचारी अब कैसे मनाएंगे दीपावली

Nagaur. प्रदेश के 12 हजार से ज्यादा रोडवेज कर्मचारियों नहीं मिला दो माह से वेतन

- रोडवेज प्रबंधन पर वेतन सहित विभिन्न मदों के 200 करोड़ के बकाए से बढ़ा आर्थिक संकट

-ग्रेच्युटी, ओवरटाइम एवं भत्तों का नहीं मिल रहा बकाया

-राज्य के 52 डिपो के कर्मचारियों में गहराया असंतोष

More than 12 thousand roadways employees of the state did not get salary for two months