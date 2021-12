Nagaur. नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर में चल रहे भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक अमृतराम रामस्नेही ने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है

Devotees listening to Bhagwat Katha in Hanuman temple located at Naya Darwaza