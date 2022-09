VIDEO...बकाया नहीं जमा कराया तो परिवहन विभाग पहुंच गया यहां

Nagaur. वाहन संचालक नहीं पहुंचे तो अब लीज धारकों को भी पकड़ाया जुर्माने का नोटिस

दो साल में एक लाख 62 हजार 181 टन खनिज पदार्थों का ओवरलोड कर करोड़ोंका लगाया चूना

-परिवहन विभाग की ओर से वाहन संचालकों के साथ ही लीज संचालकों को भी जुर्माना जमा कराने का मिला चेतावनी पत्र

-इस माह तक बकाया जमा नहीं होने पर अभियान चलाकर तलाशेंगे वाहन

नागौर. वाहन संचालन के सामान्य बकाएदारों के साथ ही खनिज पदार्थों का निर्धारित मात्रा से अधिक लदान करने वालों के खिलाफ अब परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनसे वसूली करने में विभाग को भी अब पसीना आने लगा है। विभाग की ओर से एमनेस्टी के तहत दी गई भारी-भरकम छूट दिए जाने के बाद भी विभाग की ओर से राशि जमा नहीं कराए जाने से स्थिति विकट होने लगी है। अब ऐसे विभाग की ओर से वाहन संचालकों के साथ ही लीज संचालकों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया है कि वह जुर्माना निर्धारित अवधि में जमा करा दें, नहीं तो फिर विभाग की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि करोड़ों की बकाए वसूली के लिए परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी के तहत दी गई छूट इस माह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर विभाग की ओर से कोई छूट नहीं मिलेगी, बल्कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

Lime worth crores by overloading one lakh 62 thousand 181 tonnes of minerals in two years