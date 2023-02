राज्यकर्मी का दर्जा सरकार ने नहीं दिया तो फिर होगी मुश्किल

Nagaur. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठनों ने किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन

-राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी केन्द्र की रिपोर्ट नहीं भेजने की दी चेतावनी

-मुख्यमंत्री से की मानदेय कार्मिकों को मानदेय 25 प्रतिशत बढ़ाने की मांग

If the government does not give the status of state worker then it will be difficult