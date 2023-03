VIDEO...राज्य सरकारों ने नहीं दिया ध्यान तो फिर हो जाएगी देश के लिए मुश्किल...

Nagaur. केन्द्र के दिशा-निर्देश के 11 साल बाद राज्य के जिम्मेदार एंटीयोटिक्स पर लगाम लगाने में रहे फेल

-विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मिली चेतावनी को भूले सरकार, मिली थी चेतावनी कि बीमार जल्द ठीक नहीं होंगे, हालात हो जाएंगे बेकार

केन्द्र की ओर से वर्ष 2012 में राज्य सरकारक ेा दिए गए थे ड्रग एण्ड थेरेपेटिक कमेटी गठित करने के दिए थे निर्देश

