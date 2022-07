VIDEO...गलत दस्तावेज दिखाकर ली जमीन तो पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा

Nagaur. जुगाड़ पट्टे अवैध जारी कराये गए पट्टे होंगे निरस्त

-नगरपरिषद ने जारी हुए पट्टो के दस्तावेजो की शुरू की पड़ताल

-कच्ची बस्ती हो या स्टेट ग्रांट, दस्तावेज अवैध हुए तो फिर पट्टे से वँचित कर दिए जायेंगे पट्टा धारक

-नगरपरिषद ने कहा की अवैध पट्टो के संदर्भ मे होने वाली हर शिकायत की होंगी जाँच

If the land taken by showing wrong documents, then the lease will be canceled