VIDEO...यहां पाइप बदल गई तो फिर बुझ जाएगी हजारों कंठों की प्यास

Nagaur. बरसों पुरानी जलापूर्ति लाइन बदलेगा जलदाय विभाग

शहर के ताऊसर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर एक एवं दो में बदली जाएगी लाइन

करीब तीन करोड़ करोड़ का प्रस्ताव बनाकर पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत नगरपरिषद को भेजा

-मंजूरी हुई तो सालो से चल रहे कम पानी आपूर्ति, गंदे पानी आदि की समस्याओ से मिल जाएगा छुटकारा

If the pipe is changed here then the thirst of thousands of throats will be quenched