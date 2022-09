VIDEO...हर जगह पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर पौधों के सूख जाएंगे कंठ

Nagaur. आठ से दस दिन में बारिश नहीं तो फिर बिगड़ेंगे हालात, पौधों के सूखे कंठ

जिले के बुवाई का एरिया 11 लाख 81 हजार 950 हेक्टेयर एरिया में हुई बुवाई पर बारिश की बेरूखी से स्थिति बिगड़ी

इन्दास,सिंगड,बासनी,जोशीयाद,भवाद,सुखवासी,गुड़ाभगवानदास ,खारीकर्मसोता,बालवा,कृष्णपुरा में खेतों में खड़ी बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, चौला, मूंगफली, तिल, कपास व ग्वार के पौधों की पत्तियां होने लगी पीली

If there is not enough rain everywhere, then the throat of the plants will dry up