VIDEO...झाडिय़ों में गायब हुआ यह पशु मेला मैदान अब जाकर मिला तो...!

Nagaur. कंटीली बाड़ों एवं झाडिय़ों की कैद से आजाद होने लगा रामदेव पशु मेला मैदान

-पशुपालन विभाग की ओर से रामदेव पशु मेला की तैयारियां हुई तेज

-झण्डारोहण स्थल से लेकर गोवंशों के ठहरने वाले स्थान तक का हिस्सा हुआ पूरी तरह से क्लीन

-जोधपुर रोड वाले रास्ते से मेला के मुख्य गेट के निकट स्थित पड़ा मलबा भी हुआ साफ

If this animal fair ground disappeared in the bushes, now it is found...!