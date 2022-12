VIDEO...इस धरोहर पर नहीं दिया गया तो फिर नहीं मिलेगा इसका निशान...!

Nagaur. चार माह बाद भी पुरातत्व विभाग ने नहीं ली नया दरवाजा की सुध

गत जुलाई माह में बारिश के दौरान ऐतिहासिक नया दरवाजा का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया था

-नगरपरिषद ने 22 जुलाई को पुरातत्व विभाग अजमेर को लिखा था मरम्मत के लिए पत्र

-मरम्मत व रखरखाव के अभाव में बढ़ा खतरा, फिर गिरा कोई हिस्सा तो हो जाएगी मुश्किल

If this heritage is not given, then its mark will not be found...!