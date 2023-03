कार्ययोजना बनाकर काम नहीं किया तो फिर इनके लिए हो जाएगी मुश्किल...!

Nagaur. राजस्व वसूली में लापरवाही की तो इनको नहीं बख्शा जाएगा

अजमेर डिस्कॉम एमडी का छीजत कम करने के साथ राजस्व वसूली में जुटने का निर्देश

-डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक एन. एस. निर्वाण ने रविवार को की अधीक्षण अभियंता कार्यालय में राजस्व वसूली कार्यो की समीक्षा

-उपभोक्ताओं के प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के दिए निर्देश

-बिना काम किए भुगतान उठानेे वालों के खिलाफ की जाएगी जांच

If you don't work by making an action plan, then it will be difficult for them...!