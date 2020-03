ध्यान दें, नागौर में कोरोना को लेकर रविवार को जारी महत्वपूर्ण निर्देश

अब पांच से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण पर निषेध, जिला कलक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किया आदेश important instructions issued on Sunday regarding Corona in Nagaur