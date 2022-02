डिस्कॉम से मिलीभगत कर करीब 60 करोड़ से ज्यादा गड़प कर गया ठेकेदार

Nagaur. वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 19-20 में में लगे कृषि कनेक्शनों का 2020 में कथित रूप से मिलीभगत कर कथित रूप से वर्क आर्डर जारी कर ट्रांसफार्मर, तार, आदि सहित अन्य लगभग साठ करोड़ के सामान ठेकेदार की ओर से कर दिए गए खुर्दबुर्द

-प्रावधानों को दरकिनाकर पहले से लगे कृषि कनेक्शनों को फर्जी तौर लगाने के लिए जारी किया गया था वर्क आर्डर

-कृषि कनेक्शनों को सीएलआरसी के माध्यम से कराने पर रोक लगी होने के बाद भी जारी हो गया वर्क आर्डर

-रोक के बाद भी वर्क आर्डर राशि सहित पूरे समान हड़प कर गया ठेकेदार

In collusion with discoms, the contractor wasted more than 60 crores