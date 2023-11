VIDEO...प्रदेश के इस विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने पकड़ा फर्जी वोटर और यह छोड़ते चले गए........सुरक्षाबलों को दिखाई चुनावी पावर की धमक

सुरक्षाबलों ने फर्जी वोटर पकड़ा, अधिकारी ने छोड़ दिया....!

मकराना विधानसभा के बोरावड क्षेत्र के भाग संख्या 158 एवं 159 का मामला

In Nagaur district of the state, security forces caught fake voters and left them behind... Threat of electoral power shown to security forces