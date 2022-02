नागौर में रीको की मनमानी से हो रही गहलोत सरकार की बदनामी, 12 दिन हो गए, जानिए क्या है मामला

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं उद्यमियों ने लिखे मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री को पत्र

- सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री को लिखा पत्र, कहा - बोलीदाताओं को भूखंड आवंटन करे सरकार

नागौर. जिला मुख्यालय के निकट गोगेलाव के पास रीको द्वारा जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पहले ही चरण में विवादों से घिर गई है। रीको के अधिकारियों द्वारा की गई मनमानी से गहलोत सरकार की बदनामी हो रही है, 12 दिन बीतने को आए हैं, इसके बावजूद रीको एवं सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

आप को बता दें कि गत माह रीको अधिकारियों द्वारा गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र के 75 भूखंडों का ई-ऑक्सन करने के लिए बेस प्राइस 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखते हुए बोली लगवाई थी, जिसमें रीको के 71 भूखंडों की अलग-अलग बोलियां लगी। दस दिन बाद यानी एक फरवरी को रीको अधिकारियों ने मनमाने तरीके से ऐसे 38 भूखंडों का ऑक्सन निरस्त (रिजेक्ट) कर दिया है, जिनकी बोली 1500 रुपए वर्ग मीटर से कम लगी। जबकि ई-ऑक्सन की शर्तों में यह कहीं नहीं लिखा था कि हम 1200 बेस प्राइस रख रहे हैं, लेकिन 1500 से कम बोली लगी तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। ऐसे में बोलीदाता रीको की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

In Nagaur, RIICO's arbitrariness is defaming the Gehlot government