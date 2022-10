Video : नागौर में  जैक लगाकर 5 फीट ऊपर उठा दिया पूरा मकान

दो हजार वर्ग मीटर के मकान के नीचे 270 जैक लगाकर किया जा रहा काम, दरार तक नहीं आई

नागौर. जैक लगाकर ट्रक, बस या कार का टायर बदलते तो आपने देखा होगा। आपको कोई यह कहे कि जैक लगाकर मकान को ऊपर उठाया जाता है, न केवल ऊपर उठाया जाता है बल्कि उसे घुमाया और शिफ्ट भी किया जाता है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।

In Nagaur, the house was lift 5 feet by putting a jack