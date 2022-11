VIDEO...नागौर शहर मे हुए सर्व धर्म सम्मेलन में जुटे धर्मावम्बियों में किया मंथन

Nagaur. मजहब की आड़ में निजी स्वार्थों को पूरा करने वालों का बहिष्कार करें

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की ओर से गुरुवार को हुए धर्म सम्मेलन में चर्चा

-धर्मावलम्बियों ने मिलजुलकर रहने पर दिया बल

-आल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिलि के चेयरमैन ने कि चीन में मुसलमानों पर ज्यादती की कोई चर्चा नहीं करता

In the All Religion Conference held in the city of Nagaur, churning was done among the devotees gathered