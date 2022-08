VIDEO...अरबन बैंक के चुनाव में नरेन्द्र कच्छावा बने अध्यक्ष व केवलराज बच्छावत बने उपाध्यक्ष

Nagaur. अध्यक्ष के चुनाव में रही माथापच्ची, नरेन्द्र पंवार ने पर्चा लिया वापस तो कच्छावा निर्विरोध बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव मे अशोक ललवानी दो मतों के अंतर से हारे

-अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहा

-जीते प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस

In the election of Urban Bank, Narendra Kachhawa became the President and Keolraj Bachhawat became the Vice President