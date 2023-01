VIDEO..इस शहर में केवल 21 लोगों ने मिलकर राज्य सरकार को लगा दिया करोड़ों का चूना

Nagaur. गैंग में हरि सिंह सरगना, अधिकारी व कार्मिक जी सर की मुद्रा में रहते थे

-कुचामन परियोजना के केवल नौ सेक्टरों से सात करोड़ से ज्यादा का उठा लिया था भुगतान, जबकि जिले के ज्यादातर परियोजना केन्द्रों में जायल, पबरतसर, मकराना, रियाबड़ी आदि केन्द्रों तक फैला था इसका जाल

पोषाहार के सेंपल के नमूने भी आरोपी ठेकेदार हरि सिंह खुद लेकर जाता था अजमेर

In this city only 21 people together defrauded the state government of crores