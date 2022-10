VIDEO...बिजली अव्यवस्थित तारों के मकडज़ाल से बढ़ा खतरा

Submitted by:

Nagaur. शहर के गाँधी चौक, तिगरी बाजार, बाठडिय़ा का चौक सहित कई क्षेत्रो मे डरा रहे अव्यवस्थित तार

- पूर्व में डिस्कॉम के एमडी ने किया था शहर को अव्यवस्थित, उलझे तारों से मुक्त कराने का वादा

Increased danger due to the mess of power disorganized wires