विदेशी छोड़ स्वदेशी अपनाने को किया प्रेरित

Tibetans did not Participate in Kalachakra Puja शहर में सोमवार को भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में तिब्बत कैलाश मुक्ति संकल्प वर्ष- 2019 का आयोजन किया गया मंच की संयोजिका अल्पना अग्रवाल ने तिब्बत पर चीन द्वारा किए गए कब्जे के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान दी