बैंकों ने खड़ी नियमों रूपी ‘चीन की दीवार’, गांवों में उद्योग लगाने का सपना हो रहा चकनाचूर, जानिए कैसे

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 का जिले के किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

- सरकारी बाधाओं को पार करें तो बैंक की शर्तें बन जाती हैं दीवार

- योजना के तहत अब तक 28 आवेदन, 16 स्वीकृत, 3 अस्वीकृत व 9 लम्बित

- पांच महीने में एक भी किसान को नहीं मिला फायदा

श्यामलाल चौधरी

नागौर. किसानों को कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब ढाई वर्ष पूर्व शुरू की गई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 विसंगतियों एवं बाधाओं के चलते किसानों के लिए कागजी साबित हो रही है। यदि कोई किसान सारी बाधाओं को पार करके उद्योग लगाने के लिए बैंक के पास ऋण के लिए पहुंच भी जाता है तो बैंकों ने कॉलेट्रल (संपाŸिवक) सिक्यूरिटी की ऐसी दीवार खड़ी की है, जो ‘चीन की दीवार’ से भी बड़ी है।

योजना की स्थिति यह है कि ढाई साल में मात्र 28 आवेदन जमा हुए हैं, जिनमें कृषक वर्ग के मात्र 11 हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कृषकों एवं उनके संगठनों द्वारा प्रसंस्करण यूनिट लगाने या वेयर हाउस बनाने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ का अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के उद्यमियों के लिए लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, इसके बावजूद कृषक वर्ग के आवदेन कम हैं और गैर कृषक वर्ग के अधिक।

सूत्राों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में मुख्य बाधक बैंक बन रहे हैं, बैंकों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने के कारण जिले में नाम मात्र किसानों को ही लाभ मिला है। यह भी जानकारी है कि अधिकारियों ने भी इस इश्यू को लेकर सरकार को अवगत कराया है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब तक कुल 28 आवेदन इस योजना के तहत जमा हुए हैं, जिनमें से किसानों के 11 ही हैं। 28 में से 16 को स्वीकृति मिली है, जबकि 9 आज भी लम्बित हैं। यानी दो महीने में एक स्वीकृति जारी हो रही है।

Industries not set up in villages, bcoz banks erected 'wall of China'