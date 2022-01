दुग्ध उत्पादन एवं पशु प्रबन्धन तकनीक की किसानों को दी जानकारी

Nagaur. कृषि विभाग के आत्मा परियोजना एवं वेटनरी के विश्वविद्यालय पशु आपदा प्रबन्धन तकनीकी केन्द्र व कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबन्धन अभिकरण के तत्वावधान में नागौर जिले के किसानों का द ुग्ध उत्पादन व पशु प्रबंधन तकनीक विषय पर पांच दिवसीय कृषक प्रशिक्षण ह

नागौर. कृषि विभाग के आत्मा परियोजना एवं वेटनरी के विश्वविद्यालय पशु आपदा प्रबन्धन तकनीकी केन्द्र व कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबन्धन अभिकरण के तत्वावधान में नागौर जिले के किसानों का द ुग्ध उत्पादन व पशु प्रबंधन तकनीक विषय पर पांच दिवसीय कृषक प्रशिक्षण ह ुआ। प्रशिक्षण में नागौर जिले के 30 पशुपालक व किसानों न े भाग लिया। परियोजना के उपनिदेशक रवीन्द्र रियाड़ ने बताया कि 3 स े 7 जनवरी तक चले प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों का े विभिन्न सत्रों में द ुग्ध उत्पादन व पशु प्रबंधन विषय पर विशेषज्ञों नेे व्याख्यान दिए।। इस प्रशिक्षण में पशु व्यवहार पर आपदाओं का प्रभाव की जानकारी दी गई। इसके साथ ही एस.के. झीरवाल न े पशु में नेत्र रा ेगा ें का बचाव एवं उपचार, े शैलेन्द्र सिंह न े पशुपालन में आपदा प्रबन्धन का महत्व विषयों पर व्याख्यान दिये। प्रशिक्षण में प्रथम, द्वितीय एव ं त ृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों का े प ुरस्कार प्रदान किये गये एव ं सभी प्रशिक्षणार्थिया ें का े प्रमाण-पत्र प्रदान किए गये। इसमें पर्यवेक्षक, आत्मा कृषि विभाग, के अधिकारी मौजूद थे।

फोटो नंबर छह-नागौर. जिले के किसानों को मिला तकनीकी खेती का प्रशिक्षण

बीएसएनएल के सभी अधिकारी रहे सामूहिक अवकाश पर

नागौर. संचार निगम एग्जेक्युटिव एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को भारत संचार निगम के लगभग आठ हजार से भी ज्यादा अधिकारी सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर रहे। इसमें नागौर जिले के अधिकारियों ने भी भाग लेते हुए सामूहिक रूप से अवकाश पर रहे।।संचार निगम एग्जेक्युटिव एसोसिएशन के प्रदेश संगठन सचिव चंद्र प्रकाश मीणा ने बताया कि 1. रिस्ट्राक्चरिंग पॉलिसी के तहत कम किये गए पदों का पुन: सर्जन, जेटीओ से एस डी ई की पदोन्नति पुन: साल में की जाए। जो रिस्ट्राक्चरिंग पॉलीसी में 12 साल कर दी गई, . जेटीओ व जे ए ओ को ई -2 स्केल व एस डी ई व ए ओ को ई -3 स्केल जो 2007 से लंबित है, एस डी ई से एजीएम व एजीएम से डीजीएम में रेगुलर पदोन्नति आदि करने की मांगें हैं। इस दौरान जिला सचिव राजेश चौधरी, अणदाराम ,कमल सेन,सुनील धवल,आर आर मिर्धा,शिवकुमार वर्मा,तरुण पंवार, जी आर मीणा, गिरीश गर्ग,के पी आर्य ,शिवराज चौधरी ,सुरेन्द्र सोनी,अभिनव भटनागर,हिम्मत सिंह,हजारी मल, के के मीणा,मूलचंद,राजेश सैनी सुशील शर्मा इसमें शामिल थे।

नागौर. श्री हरिराम बाबा भक्त मंडली की ओर से ग्राम झोरड़ा के प्रसिद्ध हरिराम बाबा की धाम पर पौष बड़ा का कार्यक्रम एवं भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भजन गायक सत्यनारायण सेन ने गणपति वंदना के साथ शुरुआत की। तत्पश्चात संत बाबूलाल व्याख्याता रामकुमार सेन ने भजनों की प्रस्तुति दी। योग गुरु पन्ना लाल सुथार, विनोद कोलानी, श्याम अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण सोनी, भगवानाराम टाक, धनराज रांकावत, अन्नाराम प्रजापत, बाबूलाल मत्तड़, सहित अनेक भजन गायकों ने इस मौके पर अपने भजनों की प्रस्तुति झोरड़ा धाम में दी ।इस दौरान सूरजमल, धनराज जांगिड़, कालू जोशी, गोविंद कच्छावा, गिरिराज शर्मा, ऋषि सोनी, धर्मेंद्र सेन,व सूरजमल टेलर आदि मौजूद थे।

पंजाब की सरकारी चूक पर प्रदर्शन

नागौर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गत पांच जनवरी मेेंं वर्तमान कांग्रेस की पंजाब सरकार की लापरवाही के चलते सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर सरकारी प्रोटोकॉल के तहत गांधी जी की मूर्ति के समक्ष मौन रखकर पंजाब सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महामंत्री बजरंग लाल शमार्, प्रमिला नाहटा, पूर्व महामंत्री प्रमोद बाकलीवाल, अविनाश बिनजावत आदि मौजूद थे।

छात्राओं को मिली साइकिलें

नागौर.राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊँटवालिया 52 साइकिलें वितरित की गई। साइकिल वितरण में कक्षा 9 की 28 व कक्षा 10 की 24 छात्राएं शामिल थी। इस दौरान प्रधानाचार्य श्रवण राम भाम्भू, व्याख्याता प्रकाश मेहरा, व्याख्याता जंवरीलाल विश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक सुखाराम गोदारा आदि मौजूद थे।

