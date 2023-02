VIDEO...रोडवेज में नई बसों की खरीद की जगह सर्विस मॉडल तर्ज पर बसों को जोडऩे की घोषणा से भडक़ा रोष

Nagaur. अनुबंधित बसों के भुगतान के बढ़ते आंकड़े से बिगड़ रही रोडवेज की सेहत

पेश हुए बजट में एक हजार अनुबंधित बसों को औऱ जोडऩे रोडवेज से जोडऩे की घोषणा को लेकर उभरे असंतोष के स्वर

-रोडवेज कर्मचारियों मे सरकार के इस कदम से नाराजगी

-रोडवेज यूनियनो का सरकार पर आरोप, निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकार बंद करना चाह रही हैं रोडवेज

-सरकार ने कदम नहीं खींचे तो फिर बजट की प्रतियां जलाने की दी चेतावनी

The health of roadways is deteriorating due to the increasing figure of payment of contracted buses