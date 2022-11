आयुषी व सुरेन्द्र के डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी जयपुर की संस्था

- जरूरतमंद परिवार से जुड़े दोनों विद्यार्थियों को नागौर रुरल-21 ने करवाई थी नीट की नि:शुल्क कोचिंग

- दोनों विद्यार्थियों के नीट में चयन का समाचार पत्रिका में छपने के बाद जयपुर की शेपिंग फ्यूचर संस्था ने ली जिम्मेदारी

Institute of Jaipur will bear the cost of medical education of Ayushi