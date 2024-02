विद्यालयों का मूल्यांकन कराने से नागौर जिले के संस्था प्रधान फिसड्डी

प्रदेश के 14 जिलों में राज्य की औसत प्रगति से भी कम संस्था प्रधानों ने कराया स्व मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन

- बाह्य मूल्यांकन की हालत और भी दयनीय, प्रदेश के चयनित मात्र 22.47 प्रतिशत विद्यालयों ने कराया

Institution heads of Nagaur district lag behind in evaluation of schools