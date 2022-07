किसानों के खातों से प्रीमियम काटा पर बीमा कम्पनी को नहीं मिला

बैंक व बीमा कम्पनी की गलती का खमियाजा भुगत रहे सैकड़ों किसान, द नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का मामला

- मूण्डवा तहसील के सैकड़ों किसानों को हुआ लाखों का नुकसान

नागौर. जिले की मूण्डवा पंचायत समिति क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि काटने के बावजूद बीमा कम्पनी को भुगतान नहीं करने का मामला सामना आया है। फसल खराबे के बावजूद जब किसानों के खातों में बीमा क्लेम राशि जमा नहीं हुई तो उन्होंने कृषि विभाग व बीमा कम्पनी के अधिकारियों से जानकारी मांगी। रिलायंस बीमा कम्पनी के इमरान अहमद खान ने किसानों को लिखित में जवाब देकर बताया कि बैंक ने प्रीमियम राशि कम्पनी को भेजी ही नहीं। जबकि बैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने निर्धारित समयावधि में प्रीमियम राशि ऑनलाइन बीमा कम्पनी के खाते में ट्रांसफर की थी। बीमा कम्पनी व बैंक के आपसी सामंजस्य के अभाव में सैकड़ों किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है, इसे लेकर कई किसान न्यायालय की शरण में जाने की तैयार कर चुके हैं।

Insurance company did not get premium deducted from farmers' accounts