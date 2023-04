VIDEO...मंडी के बाजार मे आई गर्मी मे इसबगोल बीस हजार पार, जीरा भी उछला

Nagaur. इसबगोल मे चार हजार व जीरा मे पांच हजार का आया उछाल

-मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से बढ़े दामों से भाव बढ़े, खुले बाजार मे भी अब बढी इनकी क़ीमत

-गत वर्ष जनवरी में खुले बाजार में 345 रुपए किलो बिका था जीरा, इस बार इससे भी ज्यादा बढ़ गई दर

Isabgol crossed 20 thousand in the market of Mandi in summer, cumin also sprung up