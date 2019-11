It is not justified to blame the Parali of farmers for pollution - Beniwal

नागौर. लोकसभा में गुरुवार को वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और कहा कि प्रदूषण के लिए केवल किसानों द्वारा पराली जलाने को ही जिम्मेदार ठहराना जायज नही है।

सांसद ने कहा कि जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु प्रभावित होते हैं। सांसद ने कहा कि जलवायु मानव की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। सांसद ने कहा कि मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभाशाली है, क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी नियंत्रित करती है। सांसद ने एक-एक रिपोर्ट को सदन में पढ़ते हुए कहा कि वैश्विक तापमान का सबसे स्पष्ट और कदाचित सबसे सर्वव्यापी और भयंकर दुष्परिणाम है। वायुमंडल के निरंतर गर्म होते रहने से वर्षों के अध्यनन के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पृथ्वी का ताप निश्चय ही बढ़ रहा है। सांसद ने कहा कि 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और यही हालात रहे तो हर दशक में पृथ्वी का तापमान 0.2 से 0.5 डिग्री बढ़ेगा।

फैक्ट्रियां और बढ़ते वाहन हैं मुख्य कारक

सांसद ने कहा कि फैक्ट्रियां व बढ़ते वाहन, प्रदूषण का मुख्य कारक है, केवल किसान को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार ठहराना जायज नहीं है, क्योंकि पराली से तो मात्र 4 प्रतिशत प्रदूषण होता है, बाकी प्रदूषण के कारण अन्य है।

यह कहा राजस्थान को लेकर

सांसद ने कहा कि पाली, बाड़मेर का बालोतरा, जयपुर के आसपास के इलाके में उद्योगों से भारी प्रदूषण होता है, उसका असर खेती पर भी पड़ा है। इसलिए केवल किसान को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक शोषण किया है और वनस्पति व हरियाली से रहित बड़े शहर बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण बंजर हो रहे हैं।

राजस्थान में रोका जाए दूषित पानी

सांसद ने प्रदूषण पर चर्चा के दौरान पंजाब से राजस्थान की नहरों में लुधियाना सहित अन्य स्थानों से आने वाले दूषित पानी को तत्काल रोकने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नहरी पानी से राजस्थान का इलाका प्रभावित हो रहा है, इसलिए दूषित पानी को रोकने के ठोस उपाय किए जाएं। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।