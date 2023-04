VIDEO...प्रदेश के इस जिले में नगरपरिषद पर हो रही है धन की बरसात...!

Nagaur. भूखण्डों की नीलामी में लगी होड़ के बीच अधिकतम 36 लाख का बिका भूखण्ड

-अहिछत्रपुर आवासीय कॉलोनी योजना में दूसरे दिन मंगलवार को तीन भूखण्डों की नीलामी में एक करोड़ पांच लाख 50 हजार का राजस्व लाभ

-दो दिन में दो करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने से नगरपरिषद उत्साहित

Nagaur. Chairman Mitu Bothra, Commissioner Devilal Bochalya and others in the auction of commercial plots in Ahichhatrapur residential colony scheme