आमजन का अपने कार्यों के लिए भटकना बेहद पीड़ादायक होता है - जाट

राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

नागौर. 'किसी भी प्रकरण का निचले स्तर पर निस्तारण महत्वपूर्ण है, आमजन का अपने कार्यों के लिए भटकना बेहद पीड़ादायक होता है, इसलिए सभी अधिकारी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ विभिन्न राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें और जिन मामलों में स्वयं प्रशासन की ओर पहल की जाकर निस्तारण किया जाना है तो वो भी किया जाना चाहिए।' यह बात राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को यहां कलक्ट्रेट में राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को रास्ता खोलने के प्रकरणों में नियत समय में मौका दिखवाकर प्रकरण निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया।

It is very painful for the common man to wander for his work - Jat