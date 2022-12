VIDEO...बिजली का बिल जमा नहीं किया तो हो जाएगा अंधेरा

Nagaur डिस्कॉम का बकाएदारों के खिलाफ वसूली अभियान तेज

डिस्कॉम की ओर से नागौर उपखण्ड में डेढ़ माह के अंतराल में बकाएदारों से एक करोड़ 33 लाख की वसूली

-कनेक्शन विच्छेद होने के बाद भी बकाया जमा नहीं होने पर होगी कार्रवाई

-बिजली कनेक्शन को अनाधिकृत तरीके से जोडऩे पर थाने में होगी एफआईआर

It will be dark if electricity bill is not deposited