वीडियो में देखिए, वीर तेजाजी की जयंती पर खरनाल में पहली बार कबड्डी का रोमांच

वीर तेजा युवा संघ की अनूठी पहल, राज्य भर की टीमें पहुंची खरनाल

नागौर. नागौर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में सोमवार से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का महासंग्राम शुरू हुआ, जिसमें बालक-बालिका वर्ग की करीब डेढ़ दर्जन टीमें भाग ले रही हैं।

Kabaddi adventure in Kharnal on the birth anniversary of Veer Tejaji